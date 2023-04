La advertencia de un médico sobre operarse en Turquía: "Esto no es venir te hago radiografía de tórax, análisis y te opero"

Carlos Ballesta es médico de la clínica Teknon de Barcelona. En los últimos meses ha atendido hasta a 50 pacientes que se han operado por su obesidad en Turquía sufriendo graves complicaciones postoperatorias. Es el caso de Maribel. Una mujer que tras la operación no podía comer. Al principio pensaba que era normal pero después de semanas rechazando alimentos buscó ayuda médica.

Explica el doctor que Maribel llegó desnutrida, ya que no tenía absorción al no alimentarse bien. Existía un trastorno gástrico importante y necesitaba una cirugía para resarcir la intervención anterior. El facultativo tuvo que desmontar la operación y hacerle un bypass gástrico correctamente. A partir de ahí la paciente ha ido recuperando fuerza y ahora mismo es una mujer enérgica que saca a toda su familia adelante.

"Uno no puede operarse de la obesidad en cualquier sitio"

Señala Ballesta que la obesidad es una enfermedad, no se trata de una cirugía estética. "Uno no puede operarse en cualquier sitio que no sabe. Entiendo que la gente económicamente busque el sitio más barato pero no puede uno meterse en cualquier sitio", recomienda.

Apunta además que la mitad de estos pacientes tienen hipertrofia ventricular y mueren de infarto antes de poder intervenirles o son diabéticos e hipertensos. "Esto no es venir te hago radiografía de tórax, análisis y te opero. El seguimiento es tan importante como la cirugía en sí", subraya.

"Es como si pones las ruedas traseras de un coche donde las delanteras y encima, las cruzas"

El fallo en la operación de Mónica fue como si en un vehículo las ruedas traseras se colocaran donde las delanteras y encima se cruzaran. Ese vehículo nunca va a funcionar bien, explica el médico. A esta paciente le dieron la vuelta al asa intestinal y la montaron mal. No podía comer porque cuando comía la comida iba por donde no tenía que ir, se hinchaba y devolvía. A consecuencia de esto comenzó a padecer un déficit nutricional que la dejaba cansada, le producía hinchazón en las pierna y tenía una serie de problemas.

Muchos de estos pacientes recurren a él cuando el daño ya está hecho. "Cuando has tenido un problema entonces sí buscas al bueno para que te opere", , manifiesta.

El botox gástrico, una técnica prohibida en España por sus complicaciones

Señala además que hay un tipo de intervención denominado botox gástrico que está prohibido en España y se lleva a cabo en otros países. Consiste en intentar fibrosar el estómago para bloquear la hormona de la saciedad y el hambre y que la persona no coma. Esa fibrosis es temporal y una cosa es que te hagan los labios con botox y otra cosa es que te engrosen otras zonas, apunta.