El Rey consensuó con Zarzuela su próxima visita a España según ha podido saber Espejo Público

El rey Don Juan Carlos quiere participar en la Copa de España de Vela que se celebra el próximo 22 y 23 de abril en Sanxenxo, tal y como ha confirmado a Espejo Público. Algunos medios de comunicación apuntaban que el monarca no habría avisado a Zarzuela de esta visita, sin embargo Espejo Público ha podido saber que Casa Real ha estada informada de estos movimientos en todo momento.

Apunta el periodista de El Mundo, Joaquín Manso, que la fecha de la visita del emérito es lo más importante. El rey emérito acudirá a España en abril, la diferencia de hacerlo en abril y mayo a efectos del debate público de cara a las elecciones municipales es muy pequeña, según mantiene. "El elemento de la fecha es relevante a efectos de si Zarzuela estaba informada o no", mantiene.

Una de las incógnitas de la visita del Rey es si se animará o no a navegar

Espejo Público visita Sanxenxo (Pontevedra) días antes de que se produzca esta visita. Uno de los puntos clave será el club náutico desde donde saldrá para presenciar una de las regatas de la Copa de España. La incógnita está en si el emérito se animará o no a navegar. Los vecinos de Sanxenxo están deseando que llegue el rey emérito a la localidad, pasee por sus calles y deguste la gastronomía local.

La próxima semana el rey don Juan Carlos volará hasta Londres para mantener un encuentro privado con el Rey Carlos III. Desde allí se desplazará a la localidad gallega. Galicia ya le acogió en su anterior visita a España cuando la expectación fue máxima. En aquel momento pasó por Zarzuela para saludar a su hijo, el Rey Felipe VI.

Según defiende la periodista Carmen Morodo que es imposible que el rey emérito pueda realizar una visita a España sin conocimiento de Zarzuela por meros motivos de seguridad. "Él no se puede desplazar sin que se produzca esa comunicación. La agenda privada no puede ser la que comparte dentro de la familia real. No tiene prohibida la entrada en España", afirma. Cree además que quien está coordinando esta estrategia con Moncloa se está equivocando.