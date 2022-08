La policía municipal de Madrid sobre si va a multar por incumplir el plan de ahorro: "Tenemos otras cosas más importantes"

El plan de ahorro energético con el que el Ejecutivo se ha comprometido con Europa en rebajar un 7% el consumo de gas ya está en vigor y en la primera noche en la que los comercios tenían que apagar sus escaparates desde las 22:00 horas lo cierto es que por las calles de Madrid se ha podido comprobar que no todos han acatado la norma.

Espejo Público ha hablado con José Francisco Horcajo, representante de la Policía Municipal de Madrid que ha asegurado que por parte del Ayuntamiento no se les ha dado "ninguna indicación". El propio alcalde Martínez-Almeida aseguraba en nuestro programa que no estaba previsto "que de forma específica vayan a destinarse efectivos a vigilar el cumplimiento de este decreto" aunque el regidor avisaba: "Eso no quiere decir que si se detecta algún tipo de incumplimiento la policía municipal no pudiera actuar".

Horcajo ha denunciado que la "precariedad de personal" y de "medios" hacen que "ahora mismo sea imposible" estar destinando efectivos a vigilar el cumplimiento del decreto. Horcajo asegura "tenemos otras cosas más importantes que hacer".

Espejo Público ha hablado con Manuel Fernández Fontecha, letrado de las Cortes que asegura que "el margen de cumplimiento tras ser publicada y promulgada legalmnente es un margen que tiende a 0, es decir las normas hay que cumplirlas, de otro modo la publicación de una norma no tendría ninguna eficacia".