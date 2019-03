"Respondemos de la información. No estamos en ningún chantaje contra Monago"

El presidente de Extremadura José Antonio Monago ha comparecido en rueda de prensa tras la publicación de una noticia en la que se asegura que viajó a Canarias en clase business con cargo al erario público sin que su actividad política tuviera relación con dichos viajes. Monago ha asegurado que no va a "aceptar chantajes" y afirma que los viajes los ha pagado él.

El diario que ha publicado esa información es Público, cuyo director Chema Crespo ha estado en Espejo Público escuchando las declaraciones del presidente extremeño. "No le he oído desmentir radicalmente esos viajes", ha afirmado Crespo que, asimismo ha respondido a las acusaciones de chantaje de Monago asegurando que "Público responde de la información que ha hecho. No estamos en ninguna maniobra, chantaje, ni se debe a nada ni a nadie". Crespo también ha defendido a la periodista que ha destapado el asunto. "Es una profesional extraordinaria que ha realizado una labor de hormiguita buscando en el Congreso y el Senado la acreditación que hacen de sus gastos senadores y diputados".

En cuanto a las referencias de caracter personal, Crespo ha reconocido que no han querido entrar en ese asunto. "Teníamos la referencia de la persona a la que iba a visitar y por respeto a la intimidad de esa persona, nosotros ni le hemos mencionado, ni la hemos puesto voz, porque nos amparamos en el código deontológico que nuestro periodico siempre ha tenido".