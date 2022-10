El reproche de Susanna Griso al Gobierno: "Lo tengo que decir abiertamente"

Espejo Público ha analizado este martes el acuerdo al que han llegado los funcionarios, a excepción de CSIF, con la administración para que se les aplique una subida salarial del 9,5% en 3 años. Apuntaba el periodista Javier Caraballo que hay que tener en cuenta que "el sector privado está ahí y cobra un 58% menos que lo público". "Incluso con la última reforma laboral quien se puso las pilas fue el sector privado y redujo la temporalidad mientas que en el sector público aumentó. El Gobierno aplica leyes pero a quien le ajusta las tuercas de verdad es al trabajador privado", señala.

Opina la colaboradora del programa Carmen Morodo que hay elementos tabúes que nadie plantea porque tienen un coste en la opinión pública. Se pregunta si esa brecha salarial que se ha incrementado está acompañada de una mayor eficiencia del sector público. Cree que sería interesante medir la productividad del empleado y su eficiencia.

"No lo puedo entender y creo que los políticos sí deberían hacer un esfuerzo"

La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, ha mostrado su opinión al respecto. "Yo no discuto ese aumento del 3,5% a pesar de la diferencia y la brecha que se genera con el sector privado pero me da mucha rabia, y lo tengo que decir abiertamente, que los políticos se hayan subido un 3,5% el sueldo. No lo puedo entender y creo que ellos sí deberían hacer un esfuerzo y aplicarse ese ajuste que piden a los demás.