Las reacciones al anuncio de embarazo de Isa Pantoja: "Cuando dice que es un salvavidas, es uno económico y un modus vivendi"

La familia Pantoja vuelve a estar de enhorabuena. Si hace unos meses era Anabel la que anunciaba que estaba esperando un bebé, esta semana sorprendía la noticia del nuevo embarazo de Isa Pantoja.

Pese a que su estado de gestación aún es breve Isa Pi ha decidido comunicarlo públicamente. La hija de la famosísima cantante Isabel Pantoja acabaría de alcanzar las 9 semanas de embarazo, poco más de 2 meses.

Alegría inesperada

Ella misma aseguraba que esta noticia le ha salvado la vida. Y es que la situación personal de Isa, no pasaría por su mejor momento. Las relación con muchos de sus familiares estaría algo deteriorada o, en algún caso, sencillamente no existiría. Circunstancias que habrían hecho mella en ella, pero que ahora está decidida a superar por sus hijos.

"Ha sido como un flotador. Un salvavidas. Todo lo que he vivido no me va a condicionar"

Pese a que también reconocía que la nueva criatura es totalmente deseada, también admitía que su pareja y ella llevaban poco tiempo buscándola. Cosa bien distinta a su primer embarazo, que se produjo cuando aún no contaba con la mayoría de edad y fue anunciado por la tonadillera el mismo día que Isa cumplió los 18 años.

"Nadie me dio la enhorabuena"

En la entrevista concedida a 'Lecturas' en exclusiva, Isa Pi reconocía que ahora no quiere tener "todo desestructurado", como en su embarazo de Albertito, hijo que tuvo junto a su entonces pareja Alberto Isla: "Nadie me dio la enhorabuena".

Esta segunda maternidad, según Isa, va a ser distinta. A parte del padre, que en este caso es Asraf Beno, lo será principalmente por su experiencia. Desde el primer momento, la que será madre por segunda vez parece tener las cosas mucho más claras y afronta de otra manera este nuevo episodio de su vida: "Me dije: 'Ni una preocupación más'".

Reacciones polémicas

Sobre un posible acercamiento con su madre, Isabel Pantoja, a raíz de esta buena nueva, Isa responde de forma escueta: "No está en mi mano". De momento Isabel Pantoja no habría felicitado a su hija y se desconoce si lo hará, teniendo en cuenta que su relación se encuentra completamente rota. Madre e hija no se dirigen la palabra.

La periodista Beatriz Miranda decía alegrarse por Isa, pero sin embargo hacía una sorprendente afirmación: "Cuando dice que es un salvavidas, yo creo que también es un salvavidas económico y un modus vivendi. Una inversión a futuro para ella".

Cuando otros colaboradores presentes le rebatían su opinión, Beatriz añadía: "Esta chica, si no pasan cosas en su vida personal, no tiene... su modus vivendi es este. (...) Es ser hija de Isabel Pantoja".

