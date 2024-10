Gema López: "Isa Pantoja mantenía relaciones con un chico y para darle un escarmiento en Cantora la desnudan y le dan manguerazos"

Isa P., conocida mediáticamente como 'Chabelita' ha contado recientemente el trato que recibía en la casa familiar de Cantora en la que pasó su infancia con su madre, la tonadillera Isabel Pantoja, y su hermano Kiko. En esa entrevista Isa P. mantiene que se siente como si se hubiera quedado huérfana por segunda vez y relata algunos de los episodios más duros que vivió en Cantora.

Hay una parte del trato recibido en esa casa que no quiso contar en su entrevista, señala la periodista Gema López. Espejo Público se ha puesto en contacto con un informador que aporta nuevos detalles.

"Quiero que todo el mundo sepa que lo de la goma es verdad. Le echaban agua fría, le echaban el agua Isabel y Kiko. Agustín, con lo malo que es decía: "Ya está, Isabel ya está", dejadla. Eso fue un sufrimiento, ahí nadie podía ni con ella ni con Kiko. Eso no se hace con una hija para purificarla por un gitano. Y ella qué es, si es gitana cómo se puede asustar de los gitanos. Albertito era el ojito derecho de Isabel, pero de su tío no, de su tío era Fran. A Isa las que estaban alrededor que le hacían tanto daño, eran las amiguitas de la madre. ¿Tú sabes lo que hacía Doña Ana y la madre? Pelarla a trasquilones para que no saliera. Qué pena, con el pelo que tiene esa niña".

"Entendían que a la niña había que darle una lección porque era muy pequeña para tener relaciones"

Mantiene Gema López que el trato que recibía la niña era de lo más cruel. "Los manguerazos que le daban porque mantenía relaciones con un chico que se llamaba Manuel siendo menor de edad", recuerda. "Lo hace la madre y lo hace Kiko", señala. "Él era gitano y entendían que a la niña había que darle una lección porque era muy pequeña para tener relaciones". Además, según cuenta el informador, prosigue explicando Gema López, a Isa P. le cogían el pelo, la rapaban y ese era un motivo más para tenerla en Cantora.

"Esta es la vida de una chavala que se ha quejado de ser ciudadana de segunda dentro de una casa y no entendía por qué a su hermano le permitían salir y a ella no. Es una chica que se hace cargo de su hijo y tiene su trabajo", destaca. "En esa casa se diferenciaba incluso a los nietos. Cuando la abuela preguntaba cómo están los niños contestaba la bisabuela: "¿Quién, el nuestro o el otro?", relata. Añade además que ella quiere creer que quiso mucho a esa niña pero su entorno nunca la aceptó.