Anabel Pantoja desvela su sufrimiento durante el embarazo: "Me pongo mala, hacen hasta que dude de mí"

Fue a principios de junio cuando Anabel Pantoja desveló que sería madre junto a su pareja, el fisioterapeuta David Rodríguez. A través de una exclusiva, la cantaora confirmó que estaba embarazada de cuatro meses y ha sido ahora, un mes después, cuando a través de una nueva exclusiva ha querido compartir cómo está viviendo esta nueva etapa en su vida.

En la portada de la revista Lecturas, la influencer anticipa que su médico le ha dado algunas noticias algo preocupantes y que según se puede leer: "El médico me dijo que mis ataques de ansiedad y mi llanto le llegan a mi hija". Algo que parece no haber pillado por sorpresa a los colaboradores de Espejo Público. Pilar Vidal ha recordado que: "Cuanto más feliz tú estés, más feliz está tu feto, todo está conectado, y si te llevas disgustos, pues obviamente te puede afectar", asegura.

"El victimismo de esta gente ya huele"

Lo que les ha resultado realmente llamativo ha sido el hecho de que Anabel Pantoja haya decidido ofrecer una nueva exclusiva sobre su embarazado, y el interior de la vivienda, recién remodelada. Al plantear los posibles efectos negativos que esta exposición podría tener, Beatriz Miranda señala que se trata de "victimismo": "El victimismo de esta gente ya huele (...) y también que el dinero de tu posado también lo va a coger tu hija", afirma.

Pilar Vidal recuerda que Pantoja: "Quiere hacer portadas, ella se dedica a esto, ella es influencer. Ella trabajaba en la televisión, consiguió ganar muchísimo seguidores, dejó la televisión porque gana mucho más. Cuando supe lo que gana por una campaña casi me muero" sentencia.

"Me pongo mala"

En la entrevista, Anabel Pantoja confirma lo mal que lleva las críticas, así como ser cuestionada sobre su maternidad: "Me dolieron comentarios como "¿Está preparada para ser mamá? Me pongo mala, hacen hasta que dude de mí (...) tuve que escuchar que exploto a mi hija. Me duele en el alma que anuncie un embarazo, y ya estén pensando que voy a explotar a mi hija. Cuando lo haga juzgadme", se podía leer en la revista Lecturas.

Vidal continúa explicando que debería mejorar cómo gestionar las críticas: "Entra al trapo y salta, entonces les da más fuego". La periodista descarta que le interese crear polémica: "Yo creo que a ella realmente le molesta y le afecta como ella dice", asegura.

En la exclusiva, la futura madre también fue preguntada por la supuesta infidelidad en su pareja. Afirma agradecer la pregunta: "Estoy muy tranquila y feliz con la vida y la persona que tengo al lado. Agradezco a toda esa gente que piensa querer abrirme los ojos y el corazón, pero yo ya elegí y decidió lo que me hace feliz, así que es pido que al menos me dejen vivir en paz este embarazado", finaliza