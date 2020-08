Raúl Ortiz de Lejarazu: "Hay que unificar el talento y anticiparse al virus, sobre todo en las residencias de ancianos"

España ha registrado 1.486 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. En total hay 322.980 infectados desde el comienzo de la pandemia en España. Raúl Ortiz de Lejarazu, microbiólogo, manifiesta que le preocupa que ya haya ingresos en UCI, pero no cree que se produzca una segunda oleada del coronavirus como la del pasado mes de marzo.

"Es la primera vez en toda la historia científica de la humanidad que nos enfrentamos a una pandemia del coronavirus", señala. Asimismo, manifiesta que en España hace falta que se tomen "decisiones rápidas" desde la administración sanitaria y también, a su parecer, se necesita la colaboración entre comunidades.

Sobre la carta que un grupo de científicos españoles han solicitado para una "evaluación independiente e imparcial" sobre la gestión de coronavirus en España, apunta que "es elemental en ciencia, si se quiere progresar en ciencia tiene uno que someterse a una evaluación".

Comenta que las autoridades sanitarias de España tienen un trabajo muy duro, "no me gustaría estar en su pellejo, pero no están solos". Añade que en este país hay suficiente talento y excelencia para poder anticiparse al coronavirus, "hay que unificar el talento y anticiparse al virus, sobre todo en las residencias de ancianos".

En cuanto a la 'fecha final' de la situación de la pandemia del coronavirus, manifiesta que mínimo seguirá "dos años más".

