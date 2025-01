Raquel quiere volver a España pero una 'inquiokupa' no lo permite: "Prefiero ser inglesa"

A la hora de exportar talento, nuestro país está entre los primeros de Europa, sin embargo no ocurriría lo mismo de cara a traerlo de vuelta.

La crisis de vivienda es una realidad, y por lo visto según las últimas estadísticas la principal preocupación de la sociedad española. Lo es por muchos motivos.

Por ejemplo entre los propietarios existen ciertas reticencia al mercado del alquiler de inmuebles para su uso como vivienda habitual. Está muy extendido el miedo a la ocupación, especialmente a la 'inquiokupación', esto es cuando un arrendatario se niega a abandonar el inmueble en el que está alquilado, después de que finalice el contrato o de dejar de pagar las rentas.

El perjuicio que ocasiona esta práctica es principalmente económico, pero en el caso de Raquel, las consecuencias que está pagando van mucho más allá. Esta mujer vive en Londres desde hace 12 años y su voluntad más inmediata es la de regresar a su país. No puede.

"El uno de noviembre se acabó el contrato"

Después de más de una década trabajando lejos de 'su casa', tomó la decisión de hacer las maletas para regresar. Lo tenía todo pensado, volvería a su casa, esa vivienda en la que vivió un día y decidió alquilar a su marcha. Respetando siempre el contrato que tenía firmado. No pensó lo mismo su inquilina.

"Dice que está buscando otra cosa, pero que no encuentra nada"

Después de que a principios del pasado mes de noviembre el contrato llegara a su fin, la inquilina no se marcha de la casa. Alega que no encuentra otro sitio donde ir, o bien que no se puede permitir un nuevo alquiler y, según Raquel, "se niega a irse".

"Desde agosto hasta noviembre, gratis"

La desvergüenza de la inquilina habría llegado a proponerle permanecer unos meses más alojada en la vivienda, pero sin cubrir los pagos correspondientes, de cara a poder afrontar la compra de un inmueble y realizarle unas reformas. Raquel afirma contundente que se negó a ello.

Sin solución pese a seguir los procedimientos

La mujer explicaba cómo desde hace 3 años sigue las indicaciones de su abogado: "Se le han enviado burofaxes. El primero hace tres años para decirle que no se le iba a renovar el contrato".

"Ha hecho caso omiso a todo"

Por lo que dice Raquel, ella habría concedido tiempo más que de sobra a su inquilina para que tuviera una alternativa llegado el momento. Sin embargo no ha sido así y los problema son de Raquel, que no recibe el pago del alquiler y además no puede volver, ya no a su casa, sino a su país, para seguir con su vida.

"Ella se siente impune, porque sabe que la ley la ampara", expresa Raquel, que exclama:

"Yo no puedo volver a mi país porque esta señora ha decidido que no quiere salir de mi casa".

"Aquí las cosas se hacen de otra manera"

Comenta la diferencia que existe a este respecto entre el Reino Unido y España y lamenta no poder sentirse orgullosa de ser española por este motivo: "En este caso concreto prefiero ser inglesa. Aquí las cosas se hacen de otra manera. Vamos, aquí esto es impensable".

La incredulidad de aquellos compañeros y amigos, a quienes cuenta la situación que está viviendo, es inmensa: "No se lo creen. No dan crédito".

Sin respuesta de la otra parte

Mientras tanto, Espejo Público ha dado la oportunidad a la otra parte de dar su versión de los hechos. Aun así, la un día inquilina, su pareja y la hija de este, que ahora viven en la casa, han rechazado hacer ningún tipo de declaraciones.

