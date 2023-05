Raquel Perera, ex de Alejandro Sanz: "Está cansado, lleva muchos meses dándolo todo y cuando descansas te baja todo eso"

‘Para que no te olvides’ es el primer libro de la empresaria Raquel Perera. La conocemos por ser la pareja de Alejandro Sanz durante más de 7 años. Tienen dos hijos en común, Dylan y Alma. Por ellos Raquel ha escrito este libro: “No es un manual de la maternidad, es un libro para todo el mundo. Siempre les digo ‘no os olvidéis de esto que es muy importante… no os olvidéis de esto otro…’. Un día me levanté y dije, mira, os voy a hacer un libro para que no os olvidéis de todo lo que yo creo y considero que es importante en la vida”.

Esta mañana, en el programa ‘Espejo Público’, Raquel le ha hablado a Susanna Griso de la carta de amor a sus hijos en lo que se ha convertido su libro. En él les da herramientas para entender las emociones, para que se conozcan cada vez mejor y también les cuenta capítulos de su vida como la separación de su padre, el cantante Alejandro Sanz: “Les hablo de cómo he vivido yo el amor a lo largo de mi vida y de cómo ha sido la relación que he tenido con su papá”.

En ‘Para que no te olvides’ la empresaria cuenta cómo se rompió por dentro cuando acabó su matrimonio. Pero lejos de dejarse llevar por el dolor prefirió pensar primero en sus hijos: “Hay un momento en el que uno se pone en el último lugar y se ocupa y se preocupa de que estén bien y no les afecte demasiado este tipo de cosas. Porque al final son cosas de adultos y los niños dependiendo de qué edades hay cosas que pueden entienden.”

Ante la comparativa de la propia Susanna Griso de cómo ha llevado la escritora su ruptura con Alejandro Sanz y cómo la ha llevado Shakira, Raquel decía: “A mí no me parece justo trasladarles a mis hijos, con una edad sobre todo pequeña, cuáles son mis frustraciones, mis dolores y mis penas. Cuando en realidad su padre sigue siendo el mismo padre excelente, aunque mi relación con él haya pasado por lo que pasó.” Y añadía: “A mí eso me parece terrible, pero terrible sobre todo por las consecuencias que trae a los niños. El dolor nos saca la parte fea de nosotros y tenemos que manejar muy bien ese ego porque nosotros no somos nuestro ego, nosotros somos nuestra conciencia y la conciencia siempre nos dice cuál es el mejor camino y qué es lo correcto. A veces ese orgullo, esa herida y ese dolor no nos deja ver la parte buena de todas las cosas.”

Preocupación por Alejandro Sanz

Hace unos días Alejandro Sanz sorprendía a sus fans confesando en sus redes sociales que no se encontraba bien anímicamente. Raquel, que fue su mujer durante siete años, aclaraba qué es lo que le pasa al cantante: “Yo he intentado ayudarle en todo lo que he podido. Creo que es un momento temporal y pasajero. Alejandro está cansado, que es un sentimiento que a todos nos pasa. Lleva de gira muchos meses dándolo todo y yo creo que es normal que de repente se sienta cansado y cuando estás en los escenarios con mucho aplauso y mucho éxito, cuando llegas de repente a descansar cuatro o cinco días, te baja todo eso.”

Raquel destaca de su exmarido que ha sido muy valiente al confesar sus sentimientos públicamente: “Me quedo con el mensaje de un ser humano que, en un momento de vulnerabilidad y de fragilidad, quiere compartir sus sentimientos de forma muy sincera y natural. Creo que también es importante para cualquier ser humano que acepte que está en un momento malo que es importante para poder curar cualquier cosa que quieras curar. Es imposible ocuparte de algo que desconoces que existe. Y también me parece muy importante diferenciar la tristeza de la depresión porque no es lo mismo.”

Las genialidades de su hijo Dylan

Raquel cuenta en el libro muchas anécdotas de sus hijos y recoge las frases que va a apuntando de las genialidades de sus hijos. En ‘Espejo Público’ ha querido compartir una de su hijo Dylan y que además refleja la buena relación que tiene con su exmarido: “Dylan nos ha hecho pasar por momentos que nos han dejado perplejos por su sabiduría de pequeño genio. Una vez estábamos en casa y de repente estaba jugando con sus tortugas ninja y de repente se levantó y había lluvia, era una tarde de estos de tormento y de repente miró a sí al cristal como muy poético uy dijo: ‘mamá, vida, vida, hasta la muerte, vida’ y se tiró al suelo. Realmente me dejó alucinada. Y llamé a Alejandro y le dije mira tu hijo y él de broma siempre me dice ‘apunta, apunta, que si me falta inspiración siempre puedo tirar de ahí.”