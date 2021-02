El rapero 'Ambkor' tras las protestas por Hasél: "Hablan de democracia pero esa forma de manifestarse es lo contrario"

Las protestas en contra del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél que han encadenado este jueves por tercera noche consecutiva en varias ciudades catalanas, entre ellas Barcelona, y por segunda vez en Valencia. Cargas policiales, barricadas, quema de contenedores, al menos 16 detenciones (8 en Barcelona y otras 8 en Valencia) y varios heridos es el balance de esta nueva jornada de manifestaciones y altercados.

A pesar de que más de 200 artistas de distintas disciplinas culturales, entre los que se encuentran los cantantes Joan Manuel Serrat, Ismael Serrano o Rapsuskley, el cineasta Pedro Almodóvar o los actores Javier Bardem o Antonio de la Torre, entre otros, firmaron un manifiesto para apoyar al rapero Pablo Hasel ante su entrada en prisión.

Sin embargo, a pesar de condenar la entrada en prisión por considerarla una condena 'desproporcionada', sí que condenan los disturbios y la violencia provocada en las protestas de numerosas ciudades españolas. Entre ellos, se encuentra el rapero Óscar de la Torre (Ambkor).

Respecto a las manifestaciones, el rapero indica que "en general la gente está descontenta con la condena y realmente la condena ha generado más violencia de la que le achacan a él por sus canciones y realmente ese es el foco. Ahora bien, ¿yo alentaría la violencia? Nunca. De ningún tipo. Por parte de nadie", dice.

El tono de las canciones de 'Ambkor es distinto respecto al de Hasél, sin embargo expresa que esa "no es mi forma de expresarme ni lo que me llena a la hora de escribir". Sin embargo reivindica que "la clave de esa libertad de expresión esta en que, aunque no nos guste lo que oímos, podamos defender esa libertad de expresión".

"No comulgo con muchas cosas que se dicen, pero que alguien pueda perder su libertad por eso (encarcelado), me parece desproporcionado. Sin embargo, los que salen a la calle a quemar tiendas o motos, creo que esos son los de todas las manifestaciones. No estoy en esa 'onda'", manifiesta y añade que, precisamente "defienden la democracia pero esa forma de manifestarse -con violencia- es precisamente lo contrario, democráticamente hablando".

Además, este miércoles la Audiencia de Lleida ha confirmado otra condena de dos años y medio para el rapero Pablo Hasél por delitos de obstrucción a la justicia, amenazas y maltrato de obra. Esta pena se sumaría a los nueve meses de cárcel que está cumpliendo por enaltecimiento al terrorismo e injurias a la Corona.

