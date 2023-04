Rafael Amargo, tras su segunda detención: "He estado con tratamiento psiquiátrico, pasándolo muy mal"

"Llevo dos años y medio pasándolo muy mal con tratamiento psiquiátrico". Así comienza la entrevista que ha concedido, en exclusiva, el bailaor Rafael Amargo al reportero de Espejo Público, Álex Álvarez. Es una entrevista que se produce tras haber estado detenido, por segunda vez, por un supuesto delito de tráfico de drogas.

Amargo asegura que ha estado "desaparecido" desde que fue puesto en libertad el pasado mes de marzo porque ha vivido momentos muy duros. "Ya no me quedan ni lágrimas para llorar. Tengo que ser fuerte, no puedo dejar que me maten ni matarme", insiste el bailaor.

Hace poco más de un mes, el artista viajó desde Madrid hasta Alicante para una actuación. Allí es donde fue detenido por agentes de la Policía Nacional. Una detención que, según Amargo, no entendió por qué se produjo: "En ese momento quiero que me expliquen por qué se me detiene. Les pregunto si tienen una orden de detención y me dicen con unas formas y una chulería: "¡Que te vengas con nosotros!".

En cuanto a si durante la detención agredió o no a los agentes que participaron en ella, Amargo asegura que se defendió como una persona se defiende contra seis y que "dio un mordisco al policía porque se echó encima de él".

"No había ninguna cantidad de droga"

El artista insiste una vez más, en que en los registros realizados en su vivienda, tras ser detenido, los agentes no encontraron ni una sola cantidad de droga. Sobre el interrogatorio a los supuestos clientes que entraban y salían de su casa, Amargo quiere dejarlo claro: "Son clientes falsos".

El bailaor se enfrenta a un juicio por un supuesto delito de tráfico de drogas que está previsto que se celebre el próximo mes de junio. Un juicio que afronta, dice, abatido. "No voy a ser la misma persona de antes porque el corazón lo tengo muy dolido", zanja la entrevista el bailaor.