Rafael Amargo, sobre su detención: "Es un tema político, un encaprichamiento de ciertas personas"

Rafael Amargo regresa a los escenarios con 'The Beautiful Dream of Life' una obra sobre el éxito y las adicciones, que siente autobiográfica, y con ese motivo Diego Revuelta lo ha entrevistado para Espejo Público.

El 1 de diciembre de 2020 estrenaba Yerma y coincidiendo con ese momento fue detenido, desde entonces se enfrenta a un juicio por varios delitos para el que todavía no se tiene fecha y el pensar que este viernes, que estrena un nuevo trabajo, pueda ocurrir otra sorpresa es inevitable. "Si me pasa algo que sepan que ya lo sentía" dice el artista aunque asegura no tener miedo.

Amargo defiende una y otra vez su inocencia asegura que en este caso hay "dos manos negras" y sin andarse por las ramas señala: "Cuando esta investigación empieza sé a ciencia cierta que es cerrando otra a cambio".

El bailaor no muestra reparo en ser más concreto en sus sospechas "Yo no me escondo, esto es un tema político, un encaprichamiento de ciertas personas" y preguntado por si tiene miedo de acabar en prisión contesta: "No, porque no he hecho nada" aunque matiza "sí, porque si llevan 200 testigos falsos...."

Amargo cree que cuando "te pasa una cosa así tienes que confiar en ti, saber tu verdad que eres el único que la sabe. Yo ahora con el tiempo sé personas que tenía a mi alrededor y que las tenía mas lejos y otras no las tenía tan lejos, las tenía cerca". Precisamente sobre sus amigos ha señalado que se queda con los "que no pensaba que eran tan amigos míos, que estaban más lejos y estaban más cerca".

Sobre Rodrigo Concepción, su nuevo personaje, confiesa que "lo que le pasa en la ficción a este autor creo que es autobiográfico" y dice que hay momentos duros porque en los primeros actos se trata el tema de la drogadicción y "para mí es muy duro tener que interpretar eso cuando hace como 7 años que no consumo nada por la nariz, lo paso mal".