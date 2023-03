Rafa, ganador de 'Pasapalabra', enamorado de nuestra compañera de informativos Bea Solano

El programa de 'Pasapalabra' ha dado muchas alegrías a Rafa Castaño y no solo por ganar los 2.272.000 euros del bote del rosco, sino porque, según afirma la revista Lecturas, también encontró el amor. El plató de 'Pasapalabra' fue testigo del nacimiento de una bonita amistad entre el sevillano y nuestra compañera de informativos Bea Solano.

El propio Rafa nos dio pistas tras ganar el histórico bote: “Se lo dedico a mi familia, a mi novia…”. Palabras que en ese momento pasaron desapercibidas por la emoción del premio pero que ahora cobran mayor sentido.

Bea y Rafa se conocieron a finales del verano pasado cuando la joven participó en el programa apoyando al equipo de Rafa, junto con Colate Vallejo Nájera.

Quiso el destino que en una de las pruebas musicales, Bea tuviera que adivinar la canción ‘Love is in the air’, el amor está en el aire, de John Paul Young. Sonaban los primeros compases y la periodista enseguida supo de qué canción se trataba. Tarareó el estribillo y tras las palabras mágicas de su presentador, Roberto Leal, ‘¡Correcto!’, sonaba la música y se lanzaba a bailar el famoso tema de finales de los 70.

El amor ya estaba en el aire y desde entonces la relación comenzó a crecer hasta el día de hoy. La revista Lecturas muestra unas fotografías de Rafa y Bea saliendo de los estudios de Atresmedia tras la jornada laboral de ella. Juntos, dicen, se marchaban unos días de vacaciones. La publicación también da detalles de su relación, viven juntos en Madrid desde hace un tiempo.

Quién es Beatriz Solano

Beatriz Solano, muy querida por todos en esta casa, es periodista y trabaja en la edición de informativos del fin de semana presentado por Mónica Carillo y Matías Prats. Profesional todoterreno controla tanto el trabajo a pie de calle como de plató, donde frecuentemente la podemos ver explicando la más pura actualidad.

Como buena navarra que es no perdona unos sanfermines. Cada año es la encargada de retransmitir en directo los encierros de San Sebastián de los Reyes, en Madrid.

Rafa no solo ha hecho historia en Pasapalabra ganando el mayor bote de la historia del programa sino que ha roto la maldición del famoso dicho ‘afortunado en el juego, desafortunado en el amor’.