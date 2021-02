Quique Bassat, epidemiólogo, ante la relajación de restricciones: "Desescalamos a una velocidad que no toca"

Estamos ahora mismo en la España "a dos velocidades" durante la pandemia del coronavirus. Algunas comunidades autónomas empiezan a levantar el pie del freno en las restricciones. Quique Bassat, epidemiólogo, asegura que "es la historia que se repite. Las cifras mejoran y la gente se olvida. Desescalamos a una velocidad que no toca".

La hostelería siempre ha estado en el ojo del huracán durante la crisis del coronavirus para Quique Bassat, epidemiólogo, la decisión de varias CC.AA de reabrir bares y restaurantes "es posible disminuir algunas restricciones pero con muchísima prudencia".

Hay dudas por la desescalada en varias CC.AA, teniendo en cuenta que el coronavirus está lejos de estar controlado. Ante la pregunta de si había que haber realizado un confinamiento más severo, Quique Bassat, epidemiólogo responde que "en su momento, después de las vacaciones de Navidad, advertimos que era necesario este confinamiento. Cuestionamos la velocidad. Han cambiado las tendencias pero hay que contar qué nos ha costado. Es la semana más mortífera. El retraso o la prudencia en nuestras recomendaciones tiene consecuencias. Si no lo hacemos suficientemente estricto tenemos que asumir que gente enfermerá y gente morirá".

Ante las declaraciones del juez del País Vasco que ha levantado las restricciones en la hostelería y que ha criticado a los epidemiólogos, Quique Bassat ha afirmado que "en el cursillo que di no me enseñaron a responder ante esta clase de declaraciones. Me parece insultante que alguien se dedique a insultar la labor de los epidemiólogos.

Los hosteleros esgrimen como bandera que en estos establecimientos nunca ha habido un alto índice de contagios por coronavirus. "Hay evidencia para decir eso, los bares y restaurantes es donde se producen contagios. La actividad de la hostelería al aire libre tiene muchos menos incidencia" ha explicado Quique Bassat, epidemiólogo.

A través de la herramienta CuentaVacunas de Antena3 Noticias puedes consultar la evolución de la vacunación contra el coronavirus y del suministro de dosis en cada comunidad autónoma y en tu región.

