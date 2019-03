"No quiero que me den dinero, solo quiero lo que es mío. Es el futuro de mi hijo"

Tiene 81 años y lleva toda la vida luchando. Uno de sus hijos murió hace cinco años y el otro padece una enfermedad neuro degenerativa desde los 11 años que le tiene postrado en una silla de ruedas. Su marido, también necesita ayuda permanente porque padece parkinson.

Invirtió los ahorros de toda una vida trabajando como costurera en participaciones preferentes para que su hijo pudiera valerse por sí mismo cuando ella ya no esté. Sin embargo ahora lo tiene todo bloqueado y no puede sacarlo. "No quiero poner anuncios para que me den dinero. Solo quiero lo que es mío, mi dinero".