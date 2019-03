¿Quién pone los límites a la anorexia?

La anorexia la padecen ambos sexos, entre los 12 y los 30 años, pero predomina en el sexo femenino en un 95% y su incidencia se ha triplicado en los últimos 10 años.

Según la Organización Mundial de la Salud, el 20% de los pacientes con esta patología muere por no tratarse una vez reconocida la dolencia.

La anorexia se cura en el 75% de los casos, pero en un 25% se vuelve crónica. Es en estos casos, cuando el desenlace de la enfermedad puede resultar fatal.

Hoy está con nosotros María Jesús. Ella sufrió esta enfermedad, y consiguió superarla. Su historia es al mismo tiempo una alerta de los peligros de la anorexia, y un ejemplo a seguir para los que la padecen. “Seguía adelgazando pero nunca veía que bajaba de peso”. María Jesús nos cuenta su historia desde el principio "Empecé a sentirme más insegura y fue lo que me hizo centrarme más en no comer, desgraciadamente aprendí a vomitar y así empzó todo, pero ahora me siento bien".