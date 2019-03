¿Quién hizo la llamada de Asunta el día de su muerte?

Hugo se convirtió, durante las ultimas semanas, en el confesor de Asunta. Se trata de un joven 5 años mayor que ella de su entorno. Uno de sus mejores amigos. Ambos comparten aficiones y actividades extraescolares como las clases de música.

Cuando se entera de la muerte de Asunta acude angustiado con sus padres a comisaria llevando consigo su teléfono móvil. A los agentes les cuenta que, sobre las once de la noche del día 21, el de la muerte de la joven, recibe una llamada desde el número de su amiga. "No escuché la llamada porque estaba con unos amigos en un bar del casco antiguo", asegura. Minutos después ve la llamada perdida. Una llamada realizada, presuntamente, por Rosario Porto desde el móvil de su hija, y la responde con este mensaje de whatsapp: "No tengo batería. No puedo llamarte. Dime lo que quieres por whatsapp."

Pero la respuesta nunca se produce. A la mañana siguiente, se da cuenta que tiene un mensaje en su móvil. "Por favor, cuando puedas llámame". Lo sorprendente es que lo había recibido a la 1.21 de la madrugada, hora muy posterior a la de la muerte de su amiga. Por ello, los investigadores creen que este mensaje también habría sido enviado desde el teléfono de Asunta por Rosario Porto, pero no se identifica. Hugo también descubre que tiene varias llamadas perdidas. "A esa hora ya tenía el móvil en silencio y me había ido a la cama. Llamé al levantarte pero nadie me cogió el teléfono", sentencia.