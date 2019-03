"Queremos saber la verdad de lo que le ocurrió a nuestro hijo"

Javier disfrutaba de la boda de un amigo en la localidad granadina de La Calahorra. Cuando abandonó el lugar para dirigirse a su casa, algo le ocurrió y nunca llegó. Según el informe de la Guardia Civil, Javier bebió mucho alcohol, se perdió de camino al hotel y cayó accidentalmente por un barranco y falleció. Lo cierto es que cerraron el caso.

Una versión de la muerte, que los padres de Javier Joyanes jamás se creyeron. Su incredulidad aumentó todavía más cuando recibieron el informe forense del doctor Luis Frontela. La conclusión es contundente. Murió atropellado por un coche. Recibió un fuerte golpe en las rodillas y cayó sobre el capó del vehículo, que después lo arrolló.

Maximiliano y Maribel, padres de Javier, llevan 4 años para que se conozca la verdad y no se rinden. "No entendemos que una forense no vea unas heridas que todos vimos que no se trataban de una simple caída", al tiempo que arremeten contra la juez a quien acusan de denegarles todas las pruebas.