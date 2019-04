"Los que piden el indulto a Bódalo no saben quién es este personaje"

REGENTAN UNA HELADERÍA ATACADA POR BÓDALO

Eva y Juan Antonio regentan una heladería en la localidad jienense de Úbeda. Ellos fueron las víctimas del primer incidente violento en el historial de Andrés Bódalo. Él reconoció los hechos ante el juez que le condenó aunque no entró en prisión debido a que en ese momento, Bódalo no tenía antecedentes. "Lo pasamos muy mal. Bódalo era el líder de la gente que nos atacaba. Estaban enajenados. Nunca pensé que eso pudiera pasar", afirman a Espejo público. "Los que piden el insulto a Bódalo no saben quién es este personaje. Es un sádico", dice Juan Antonio.