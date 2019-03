"Hasta que no haya sentencia, no se entregaran los restos de Las Quemadillas"

José María Sánchez de Puerta ha acudido, un día más, a la prisión de Alcolea para visitar a José Bretón. Dos temas principales en la reunión, por un lado, los nuevos informes que apuntan a que no se habría roto la cadena de custodia de los huesos encontrados en Las Quemadillas. Por el otro, la petición, por parte de Ruth Ortiz, de que se decida cuanto antes sobre la posibilidad de dar sepultura a los restos.

En cuanto a este último tema, José María Sánchez de Puerta se ha mostrado muy claro al afirmar que "hasta que una sentencia firme no diga que los restos son de los niños Ruth y José no pueden ser entregados a las familias". Sánchez de Puerta considera que hasta que no se celebre le juicio no se podrá dar destino final a estos restos. "No es que yo lo crea, ha dicho en Espejo Público, es que por imperativo legal deben estar en el juicio".

En cuanto a la cadena de custodia, José María Sánchez de Puerta ha asegurado que "vamos a demostrar que esa cadena se ha roto, aunque un informe de la policía diga lo contrario. Lo decidiremos en sala".