"Lo que se demanda es gente con talento que sepa hacer cosas, no gente con títulos"

Hace un año el ministro de Guindos tras un consejo de ministros presentó un panorama desolador para el futuro de España. Ahora, las cosas parecen haber cambiado y el futuro se antoja muy esperanzador. Según el catedrático José María Okean "nos presentaron un panorama tan sombrío que la gente aceptó una rebaja de salarios y bajada de precios. Ahora lo que se está haciendo es generar unas espectativas para que el consumo y la inversión empiecen a tirar".

Okean se ha mostrado optimista pues "todos los indicadores que tenemos actualmente son al alza, aunque eso no quiere decir que vayamos a dispararnos ahora en el crecimiento. Hemos cambiado cosas que nos lastraban y el objetvo de los dos gobiernos que hemos tenido desde el 2010 es que no nos rescataran".

En cuanto a las espectativas del empleo, el profesor Okean es muy contundente. "El rollo de antes se nos ha terminado. Estamos en la economía global y tenemos una moneda que no controlamos y una forma de hacer las cuentas que nos marca Europa y que no era como las que hacíamos nosotros. Solo nos queda el empleo. En la Europa actual la gente se va a mover y me preocupa que España no sea capaz de atraer talento. Lo que ahora se demanda no es gente con títulos, es gente que sepa hacer cosas".