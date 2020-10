Puente de Todos los Santos: Resolvemos todas las dudas sobre el cierre perimetral entre comunidades

Estado de alarma, toque de queda, confinamiento, cierre perimetral, son algunos de los conceptos que se han añadido a nuestro léxico a raíz de la expansión de la pandemia por coronavirus. Sin embargo las dudas continúan y las preguntas buscan respuestas.

¿Se puede viajar entre comunidades? ¿Dónde se puede ir? ¿Qué se puede hacer? Estas son algunas cuestiones que más preocupan a la población. Carlos Vidal Prado, catedrático en Derecho Constitucional ha intentado dilucidar estos interrogantes en Espejo Público.

Con la proximidad del puente de Todos los Santos son muchos los ciudadanos que aún no tienen muy claras las restricciones en cuanto a movilidad y por lo tanto no saben si podrán desplazarse de su comunidad a otra. El catedrático ha manifestado que en este caso "se puede viajar a las comunidades autónomas que no han dicho que cierran perimetralmente su frontera" como por ejemplo Canarias, la mayor parte de las Islas Balerares, Galicia, Cantabria o Extremadura. Eso sí, importante detalle a tener en cuenta es que el viaje se podrá realizar cuando "vivamos en una comunidad que a su vez no esté confinada".

¿Se puede cruzar una comunidad cerrada para ir a una abierta? El experto aclara que en este supuesto "se puede atravesar la comunidad y cualquier territorio que esté confinado siempre que el destino sea más allá de ese territorio".

Puedes ver la información completa sobre los desplazamientos entre comunidades en Atresplayer.