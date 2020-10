María Eugenia Carballedo: "Cerrar Madrid más allá del Puente de Todos los Santos no tiene sentido"

Considera que hay medidas muy severas como el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid que puede ser útil para aplicar en el Puente de Todos los Santos en el que se mueven en torno a un millón de madrileños, sin embargo no encuentra sentido que estas medidas perduren más allá de la finalización del Puente.

Explica que Madrid viene de un cierre por estado de alarma y en ese tiempo el resto de Comunidades han tenido una curva ascendente de contagios en la que no ha influido la capital.

Para Carballedo el problema es que "el Gobierno no tiene una estrategia nacional y no se anticipa a los problemas". "En la Consejería de Sanidad en la que no hay filósofos, sino médicos, todos los profesionales trabajan en una estrategia que viene funcionando desde hace meses", establece la consejera.

Desde el mes de septiembre trabajan en zonas determinadas de Madrid y con esos datos objetivos se toman decisiones científicas. Apunta a que en Leganés, Getafe, y Fuenlabrada hace 7 semana había 750 contagios por cada 100.000 habitantes y hoy no llegan a 200. "Ese es el resultado de la estrategia que se implementa en la comunidad de Madrid", destaca.

Puedes ver la entrevista a la consejera María Eugenia Carballedo sobre las medidas en el Puente de Todos los Santos en Atresplayer.