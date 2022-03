"No se puede hablar de la guerra con los rusos, creen que sus tropas nos están ayudando"

Olena ha conseguido salir de Ucrania y se ha instalado en Aranjuez (Madrid). Todavía le cuesta decir con libertad dónde se encuentra después de la pesadilla que ha pasado tras el estallido de la guerra en su país. "Pase un miedo tremendo siendo madre por la vida de mis hijos", señala.

Su hijo tiene 11 años y su hija 5. Cuando estalló el conflicto se refugió con su familia en un sótano de la escuela. Por la mañana se levantaron con una explosión muy fuerte y entendió que ese misil podía caer en su casa en cualquier momento. "Mis suegros viven en Kiev. Les llamé y les dije que teníamos que sacar a los niños", cuenta. Su suegro fue a buscarles en coche y les llevó a la aldea de sus padres y sus abuelos situada en el norte del país.

En ese momento esa zona les parecía segura. Al llegar a la aldea pensaba que podrían estar allí a salvo de las tropas pero se equivocaron porque pronto llegaron los tanques.

Tiene parientes en Rusia pero señala que no se puede hablar con ellos. Asegura que la gente en Rusia no cree que se esté viviendo una guerra en Ucrania si no que es un conflicto civil y los rusos han ido a ayudarles.

