¿Se puede comprar una casa por 100 euros?

Ser propietario en España se ha convertido en un lujo sobre todo para los más jóvenes. Los precios siguen por las nueves y ahorrar para tener un colchón antes de pedir una hipoteca es otra odisea. Ante este inconveniente algunos han optado por invertir en vivienda pero a través de tokens, son participaciones de inmuebles que se pueden comprar a partir de 100 euros.

Una casa en participaciones

Hace un año Marta conoció este mundo a través de un conocido. Aunque trabaja a sus 39 años vive de alquiler en Madrid porque -como reconoce- "no puede comprar un piso". Con este sistema de inversión ahora, nos explica Marta, "es dueña de inmobiliario y obtiene una rentabilidad todos los meses" gracias a estos inmuebles comercializados a través de tokens.

La primera inversión de Marta fue de 100 euros en un inmueble de Punta Cana y desde entonces ha ido ampliando su cartera de inversión, ahora en total tiene unos 6.000 euros invertidos en seis inmuebles diferentes. Tiene inversiones en Madrid, en Málaga, en Punta Cana... y piensa seguir ampliando sus inversiones.

¿Qué es un token?

El mundo virtual se ha colado en el ladrillo y ahora podemos ser inversores desde 100 euros. ¿Y cómo ? Pues gracias a la inversión en "Tokens". Para entenderlo vamos a verlo con un ejemplo. Pongamos que una casa se vende por 450.000 euros, la tokenizamos: dividimos su valor en participaciones llamadas "Tokens". Si cada token son 100 euros nos salen 4.500 cachitos o porciones que podríamos comprar. La inversión que hagamos ya depende de cada bolsillo.

"Un token no es más que una ficha pero tu le asocias un contrato de una propiedad de un inmueble, si le asocias un contrato tú eres participe de la propiedad de un inmueble. Se alquila, se vende y se obtiene el beneficio proporcional " nos explica Eric Sánchez, CEO de Reental, una de las empresas que comercializan tokens.

Es una forma de democratizar el negocio inmobiliario pero no hay que confundirse con ser propietario, tener un token no significa ser propietario porque como nos explica Eric "el propietario siempre es la sociedad, la inversión está respaldada por los proyectos inmobiliarios dentro de esa sociedad". El riesgo de la inversión nos dicen "es el mismo riesgo que el del sector inmobiliario, al final es una inversión inmobiliaria en la que la tecnología lo que hace es mejorar el producto pero no deja de ser una inversión inmobiliaria"

Pequeñas inversiones

La mayoría de quienes llegan a este negocio son inversores de criptomonedas como Álvaro "Es apasionante porque puedes invertir desde en EE.UU. a Málaga sentado en tu casa." él lleva poco en este negocio pero asegura que espera "sacar una rentabilidad del 7-8%". Otra de las ventajas para Álvaro "es que te olvidas de la gestión del activo porque de eso se encarga un tercero". Invirtiendo en tokens aseguran que se consigue rentabilidad sin quebraderos de cabeza Es una nueva forma de invertir en un mercado tradicional pero ahora desde el mundo virtual.