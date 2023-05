Un pueblo de Pontevedra, aterrorizado por una manada de perros salvajes: "Si es de noche no puedes salir a la calle"

Los vecinos denuncian que unos 15 perros feroces andan sueltos por Campo Lamiero. Los canes atacan a personas y a otros animales a los que han llegado a quitar la vida.

El Ayuntamiento de la localidad es pequeño y no tiene medios para hacer frente a esta situación. Ahora los vecinos han conseguido que que se una Guardia Civil, Conselleria de Medio Ambiente y el SEPRONA para atajar esta problemática que tanto les condiciona el día a día. Si esto nos e arregla así derivarán el problema al juzgado.

Los perros son de un vecino de este barrio de Campo Lameiro, el vecino los tiene distribuidos en dos fincas. Los cierres de la finca están abiertos y los perros salen libremente y campan a sus anchas por las calles de este barrio.

"Todos se pasan la pelota y no sabemos a quién acudir"

Silvia es portavoz de todos estos vecinos afectados. Lamenta que no se cumpla la ley y ve una desatención de funciones por parte de los organismos públicos. No se sabe si es responsabilidad de Concello, de Guardia Civil, de medio ambiente.. todos se pasan la pelota y no saben a quién acudir. Los perros han matado corderos, gallinas y terminaron con la vida de un perro de Silvia.

Los animales no tienen chip ni atención veterinaria. Le llama la atención que la ley este año sea más estricta cuando la situación es aún peor. "Para qué se legisla si nadie va a vigilar que se haga caso de las leyes", se preguntaba. Silvia se ve obligada a dar la cara. "Nadie nos está haciendo caso. Tengo que meter el coche en el garaje en un pueblo donde podría dejarlo en la calle. Cada vez que está oscuro no puedes salir porque te salen los perros y te saltan encima. Asustados nos tienen a todos", denuncia.