Una profesora que maniataba y amordazaba a sus alumnos de seis años

Una vez que el primer alumno lo cuenta en su casa, los padres se ponen en contacto entre ellos y deciden enviar a los niños al pediatra, donde éstos cuentan lo mismo y los médicos aseguran que es muy difícil que todos los niños se hayan inventado los hechos, ya que todos los niños ofrecen siempre la misma versión.

Las madres de los niños aseguran que habrá satisfacción cuando la profesora esté donde tenga que estar y todo esté esclarecido y juzgado. De hecho, los niños no volverían a la escuela hasta que la profesora no estuviera culpada. "Los niños no entraban de la misma manera en clase y salían con agresividad desproporcionada a su edad", ha declarado la madre de una víctima, con la esperanza de que la justicia ponga todo en su lugar.