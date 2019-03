Profesora de piano: "Asunta llegó somnolienta y apática"

Una de las profesoras de piano de la pequeña Asunta basterra ha declarado hoy en el juicio que se sigue contra los padres de la niña. "Estaba somnolienta, apática y lo que más le faltaba era coordinación", ha declarado en sala.

En una nueva jornada del juicio contra Rosario Porto y Alfonso Basterra, padres de Asunta, ha sido llamada a declarar, entre otros, una de las profesoras de piano de la pequeña. "El padre dijo que la niña había tomado antihistaminicos y que estaba drogada o dopada, no se qué palabra utilizó", asegura la profesora de música en la sala. "Cuando la niña entró por la puerta parecía que no estaba mirando a nadie. Daba sensación de sonambulismo. No atendía ni a las personas ni a la clase ni siquiera a mi pregunta de si le pasaba algo. Cuando su madre vino a recogerla le dijimos que la niña no había podido realizar clases y ella respondió que no era normal esta reacción y que habría que llevarla al médico".