Problemas burocráticos impiden a dos matrimonios españoles regresar con sus hijos adoptados

Jero y su mujer son uno de los matrimonios que llevan atrapados en Etiopía 4 meses. Siguieron todos los pasos legales que se les pidió para adoptar a unos niños etíopes y, cuando ya estaban a punto de abandonar el país con ellos, su adopción fue revocada por la falsificación en un documento de una firma. Una falsificación sin nada que ver con ellos, pero realizada, presuntamente, por el director del orfanato. Este hombre se encuentra en paradero desconocido.

"Nosotros hemos respetado todos los pasos que se nos han pedido tanto en España como en Etiopía para adoptar a estos niños y nos encontramos con una sentencia judicial que no se está respetando debido a problemas de competencias entre administraciones y ya solo nos queda rogar que el ministerio de Asuntos Exteriores español y la jefatura del Estado que pidan ayuda a sus homólogos etíopes por motivos humanitarios en el interés superior de estos niños", asegura Jero a Espejo Público desde Etiopía.

"Nos atrevemos a pedir ayuda a nuestras autoridades porque entendemos que estamos teniendo en todo momento una conducta ejemplar", asegura Jero que no ha querido hablar de lo que ha supuesto para las dos familias las consecuencias de estar más de cuatro meses en Etiopía, como puede haber sido la pérdida de sus trabajos. "Hay un desgaste, es lógico e intentamos que ese desgaste no se note en nuestra convivencia con los niños, pero no queremos hablar de lo que a nivel individual está suponiendo esto para nosotros. Lo importante es que estos niños no vuelvan al orfanato y se cumpla la sentencia".

Aseguran no tener queja como se está comportando la embajada española en la capital de Etiopía. "No tenemos queja, pero estamos desesperados y aquí nos han dicho que la ayuda diplomática es muy bien recibida en este país". También le han remitido una carta a la Reina Letizia para que interceda en este asunto.