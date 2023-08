Las primeras palabras del hermano de Jenni Hermoso tras las declaraciones de Rubiales: "No me lo puedo creer"

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha asegurado que no va a dimitir durante la Asamblea General Extraordinaria de este viernes celebrada en Las Rozas (Madrid). A pesar de las múltiples reprimendas recibidas los últimos días por su comportamiento en el mundial de Australia y Nueva Zelanda, Rubiales ha exclamado: "¡No voy a dimitir!".

"Me emocioné mucho y le dediqué el gesto de 'ole tus huevos' a Vilda. Le pido perdón a la su Majestad la Reina, nunca me he comportado así en un palco. No me justifico, perdón". De esta manera ha pedido perdón por su obsceno gesto en el palco tras la victoria contra Inglaterra.

Pero por lo que no ha pedido perdón el máximo dirigente de la Federación ha sido por el polémico beso que le dio a la jugadora Jennifer Hermoso. Ha tratado de justificarlo asegurando que fue un beso "espontáneo, mutuo y consentido".

"Tengo una gran relación con todas las jugadoras y tuvimos momentos muy cariñosos en esta concentración. En el momento en el que apareció Jenni, ella me levantó del suelo y, al dejarme, nos abrazamos. Yo le dije que se olvidara del penalti, que había estado fantástica. Ella me dijo que yo era un crack, yo le dije: '¿un piquito?'. Y sucedió", ha relatado.

El presidente de la RFEF tiene claro que no va a retirarse y así lo ha repetido en numerosas ocasiones. "¿Es tan grave como para que yo me vaya? No voy a dimitir", ha exclamado.

La familia de Jenni no da crédito

Toda la familia de la jugadora estaba convencida de que el presidente de la Federación iba a dimitir de su cargo este viernes.

Espejo Público ha podido hablar de nuevo con el hermano de la jugadora para conocer su opinión sobre la decisión del presidente de la Federación de no dimitir. Rafa Hermoso ha asegurado no estar viendo la rueda de prensa cuando Álex Álvarez, redactor del programa, se ha puesto en contacto con él.

Cuando el periodista le ha explicado que Rubiales ha asegurado que había consentimiento en el momento del beso, el hermano no daba crédito. "No me lo puedo creer", ha dicho textualmente. Entonces, nervioso y decepcionado, ha terminado la conversación con la excusa de poner la televisión para comprobar esa información.

Ahora, Rafa no responde al teléfono y no ha vuelto a dar declaraciones por el momento.