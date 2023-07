Las primeras palabras de la hermana de Amaia Montero: "Estoy pasando por un mal momento"

Espejo Público confirmó el pasado miércoles que la cantante Amaia Montero se encuentra ingresada en el hospital madrileño Beata María Ana. La artista ha estado 10 días en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del centro hospitalario.

El programa ha intentado ponerse en contacto con la familia de Amaia y con alguno de sus amigos desde el momento en el que se conoció la noticia, pero no ha sido hasta ahora que se ha podido contactar con algún miembro del entorno de la artista.

La hermana de Amaia Montero responde al teléfono

Pese a haber tendido el teléfono apagado todo el día de ayer, este jueves la redacción de Espejo Público ha llamado a Idoia Montero, hermana de Amaia, y esta ha contestado. Con voz apagada e intranquila declara que no va a dar detalles del estado de salud de su hermana.

Según ha comentado Álex Álvarez, el redactor que ha tenido la ocasión de hablar con Idoia, lejos de tranquilizar, sus palabras hacen creer que el estado de salud de la artista puede ser peor de lo que en un principio se planteaba. La hermana ha agradecido la preocupación y ha recalcado que se debe mantener el respeto porque están viviendo un momento delicado.

No se ha podido confirmar si la cantante sigue ingresada o no, pero unas palabras de la hermana hacen sospechar que sí continúa en el hospital: "Me pilláis entrando y estoy esperando una llamada importante, os tengo que dejar". El programa de Espejo Público cree que posiblemente Idoia haya cogido al teléfono cuando Álex le ha llamado porque se pensaba que se trataba de esa llamada urgente.

Cayetana Guillén Cuervo no sabía nada

La razón del estado de salud de Amaia radica en una operación en la mano, practicada por razones que aún se desconocen. Parece ser que la cantante tuvo un postoperatorio complicado por no seguir al pie de la letra las directrices médicas que pautaron los facultativos después de la intervención.

Espejo Público ha podido hablar con su gran amiga, Cayetana Guillén Cuervo, que ha declarado no tener "ni idea" ni de la operación ni de su estado de salud actual.