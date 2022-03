Primeras palabras de Chris Rock tras la agresión de Will Smith: "Cuando hable será serio"

Cuando Chris Rock es golpeado por Will Smith en pleno directo de la gala de los Oscar su reacción es impecable, apenas si se mueve del sitio. Sabemos que el golpe le alcanza porque suena pero su movimiento no denota apenas un roce. Este momento que dejó boquiabiertos a los presentes y que aún colea en Hollywood ha sido ya valorado por los dos protagonistas.

El propio Will Smith pedía perdón por lo ocurrido ya en el discurso tras recoger el Oscar a mejor actor protagonista por su papel en 'El método Williams' y posteriormente escribía en su cuenta de Instagram que esa acción no representaba al hombre que quería llegar a ser.

El que ha tardado más en pronunciarse ha sido Chris Rock. El incidente hizo que la venta de entradas para su espectáculo se disparara y estos días las colas para ver al cómico en directo eran kilométricas. Ha sido precisamente en una de esas funciones donde Rock ha aprovechado para hablar del golpe que le propinó Will Smith después de que hiciera una broma sobre el corte de pelo de su mujer, que padece alopecia. "Todavía estoy procesando lo que ocurrió, en algún momento hablaré de ello y será serio", señalaba. Además, según ha contado en Hollywood un amigo de Rock este le confesó que desconocía que Jada Pinkett sufriera un trastorno de alopecia.

Caroline Bright, madre de Will Smith ha sido otra de las voces que ha valorado los hechos en las últimas horas. Cuenta que todo estaban reunidos emocionados para ver a Will recoger su estatuilla y que les sorprendió mucho lo sucedido ya que el actor es una persona muy sociable que no suele perder los estribos de esa manera.

