Salvador Illa, candidato a las elecciones catalanas: "En materia de vacunación de coronavirus hay que tener una mirada larga"

El ministro de Sanidad saliente, Salvador Illa, concede a Espejo Público su primera entrevista como candidato a las elecciones catalanas. Illa ha hecho balance de su gestión de la pandemia de coronavirus en un momento crítico donde los contagios y la presión hospitalaria no paran de crecer.

Cree que hay que tomar medidas pero que los datos apuntan a una ralentización del incremento de casos de coronavirus.

Sobre la vacunación, considera que hay que tener una mirada larga y califica como un éxito de la ciencia y de la industria el poder tener vacunas disponibles y en mucha más cantidad de las que se necesitan para inmunizar a la comunidad europea.

Defiende la labor de Fernando Simón como "un servidor público como la copa de un pino". Cree que ha hecho un gran trabajo y señala que Simón ha sido una persona honesta y trabajadora que se ha rodeado de un equipo de colaboradores muy potentes. "Ha hecho una labor muy decente. Ojalá hubiera muchos más Fernando Simones", concluye.

"Los catalanes quieren acabar con 10 años de decadencia"

Respecto a su papel en la dirección del PSC como candidato en las elecciones al parlamento de Cataluña, percibe una mayoría amplia de ciudadanos que quieren pasar página y decir que "ya se ha acabado de 10 años decadencia y que una parte de Cataluña se imponga sobre la otra". "Lo que quieren es reencontrarse y tener un Gobierno que se centre en los problemas que afectan más a los catalanes que son la salud, la reactivación económica y que nadie se queda atrás en la salida de esta crisis", mantiene.

Cree que el derecho al voto se puede ejercer sin problemas si se siguen los protocolos debidos.

Señala que mientras ha sido ministro de Sanidad se ha dedicado al 101% a ser ministro y ahora se dedica de igual modo a su candidatura. No cree que ni si quiera sus adversarios más acérrimos antepongan sus intereses electorales a salvar vidas.

"No debemos pensar que hay gente que va con maldad a hacer las cosas. Una cosa es que tengamos puntos de vistas distintos. Yo no voy a jugar a ver quién que la dice más grande porque no es mi estilo", recalca.

