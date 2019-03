El presunto asesino de Eva Blanco pide cumplir su condena en Francia

En la localidad francesa de Besançon, el presunto asesino de Eva Blanco, Ahmed Chelh asiste a la vista en la que un tribunal que decide su extradición a España. Se ha mostrado a favor de esa extradición, ser juzgado en España aunque cumplir la pena en Francia. Esto se debe a que en España la condena sería a 20 años, mientras que en Francia, si sale culpable, pasaría el resto de su vida en prisión.

El fiscal francés que lleva el caso ha hablado con Espejo Público. "Yo no le interrogué en profundidad pues eso le corresponde a la instrucción de Madrid, pero le ví muy tranquilo. Extrañamente calmado y me dijo que, si era condenado, quería cumplir su pena de prisión en Francia. Es decir, juzgado en España y, en virtud de los acuerdos europeos, poder cumplir su pena de prisión en España. Es una demanda que ha hecho que no se si será aceptada. Yo le he interpretado como una resignación ante los cargos que hay contra él", afirma