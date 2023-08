La presidenta de la Liga Femenina confiesa que ella también fue víctima de la "prepotencia" y "agresividad gestual" de Rubiales

La presidenta de la Liga Femenina de Fútbol, Beatriz Álvarez, firmó el pasado miércoles un texto en el que cargaba duramente contra Luis Rubiales. En él, afirmó que los comportamientos que se han visto del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el mundial de Australia y Nueva Zelanda son actitudes que muestra también en privado. Por ello, se sumó a las peticiones de cese.

Tan solo un día después de la publicación de esta denuncia, el jueves, Luis Rubiales aseguró que presentará su dimisión en la Asamblea extraordinaria de la RFEF que se celebrará este viernes.

El programa de Espejo Público ha podido hablar con Beatriz Álvarez, la presidenta de la Liga de Fútbol Femenino, para conocer su opinión acerca de la noticia de la supuesta dimisión del máximo responsable del fútbol español.

"Si esto de verdad pasa y Rubiales dimite, será una victoria no solo para el fútbol femenino, sino para el fútbol español", ha empezado. "Antes han ocurrido otras cosas y nunca han tenido estas consecuencias", por lo que cree que, si ahora estas actitudes se castigan, es porque "esto ha tenido una trascendencia internacional importante y ha supuesto un bochorno mundial".

"Si se consuma la dimisión, estaremos muy contentos. Servirá de mensaje de que el deporte español puede ganar", ha asegurado. "Y que sea el fútbol femenino quien lidere este cambio institucional es un mensaje muy potente al mundo entero", ha añadido.

Pero lamenta que, pese a esto, ya no tiene remedio que el ojo no esté puesto en las victoria de las chicas en el mundial: "No han tenido todo el protagonismo que merecían en este momento y eso ya es incorregible". Además, ha querido reconocer y aplaudir la valentía de Jenni Hermoso "por pronunciarse, denunciar y no ceder a las presiones de la RFEF".

"Ya conocíamos su conducta impulsiva y maleducada"

Los representantes de la Liga Femenina de Fútbol ha anunciado su decisión de no acudir a la Asamblea extraordinaria de la RFEF que se celebrará este viernes: "No nos vamos a presentar a la asamblea porque no tiene sentido, es una pantomima y que lo único que trataba era de blanquear esta actitud inadmisible del presidente".

La presidenta de la Liga ha afirmado que esas actitudes no la pillaron por sorpresa porque "ya se han repetido antes". "Ahora lo hemos visto todo el mundo, pero nosotros sabemos que cosas así ya se han producido en otros momentos", ha explicado. "Es una forma de comportamiento habitual en él, no es una actitud puntual fruto de la emoción del momento", ha continuado.

Además, Beatriz Álvarez ha confesado que ella misma ha sido víctima de sus comportamientos: "Yo he vivido en reuniones privadas su actitud prepotente y de agresividad gestual, su conducta impulsiva y maleducada". Y ha querido narrar una de esas situaciones que tuvo que vivir.

"Cuando yo llegué a la liga profesional acababa de ser madre de mi tercera hija, por eso solicité a Luis Rubiales que las primeras reuniones con la Federación para coordinar la competición pudieran ser por videoconferencia. Él me escribió un correo electrónico respondiéndome en el que me decía que tenía que dar un ejemplo a la sociedad y que era el momento de que me dedicara a la crianza y me quedara en casa. Que fuera mi equipo el que se reuniera con él", ha explicado. "Esto dice mucho des actitudes machistas", ha concluido.