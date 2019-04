Presentan una denuncia por secuestro de la hija de Domingo Expósito

Todas las sospechan del asesinato recaen en la expareja de Domingo Expósito, quién se llevó ilegalmente a la pequeña a Argentina, le amenazó en múltiples ocasiones y estaba a punto de perder a la niña. La justicia le había dado la razón a Domingo y se disponía a regresar con ella a España. Hoy la familia presenta en los juzgados una denuncia por secuestro internacional de la hija de Domingo. Josefa Moreno, la madre de Domingo he estado en las cámaras de Espejo Público. "Mi hijo me da fuerzas para luchar por mi nieta con la que no tengo contacto desde el mes de febrero".

Manuel, abogado de la familia de Domingo ha asegurado a Espejo público que están satisfechos con la actuación de la policía argentina. "Estamos a la espera de que se lleven a cabo los procedimientos adecuados en Argentina porque allí los tiempos son diferentes a los de España. Nos consta que están haciendo un gran trabajo". La denuncia que ha presentado la familia está fundamentada en tres delitos. "Por un lado un secuestro internacional de menores, ya que la madre se llevó a la niña a Argentina sin el consentimiento del padre. Un posterior delito de incumplimiento de la resolución judicial y por último un delito de impago de la pensión por alimentos", asegura el abogado de la familia de Domingo Expósito.