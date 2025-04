Preocupación por la salud de una famosa que parece tener dificultades para respirar: "Algunas veces hay que recurrir a una cordotomía"

Nada más oír el sonido en cuestión, la teoría de Susanna Griso provocaba las risas de todos los presentes en plató: "No sé si hemos abierto una nueva sección porno y me lo he perdido". La periodista creía que escuchaba a una mujer jadeando.

Las interpretaciones del resto de los presentes eran de lo más variado y alguna también causaba sorpresa: un perro con sed, una máquina, una tigresa, el ruido de arrastrar una cama vieja, o una garganta con resaca. Prueben suerte si aún no saben el origen del perturbador sonido.

"Que se mejore"

La sorpresa al descubrir qué, o mejor dicho quién, era la persona responsable del sonido dejaba boquiabiertos a los encuestados. Risas, reacciones de incredulidad o enviar deseos de una pronta recuperación, eran las reacciones. "Podía ser cualquier bicho" expresaba un compañero.

La periodista Gema López daba tres posibilidades entre las que estaba la respuesta: Un perro de una determinada raza, y su característico respirar, el supervillano de Star Wars, Darth Vader; o la también periodista y popular presentadora Terelu Campos. Como ya habrán adivinado se trata de la conocida periodista, que no estaría en su mejor momento de salud.

El fragmento de la entrevista que ha concedido a otro medio puede llevar a la preocupación, sin embargo Terelu no parece estar convaleciente ni afectada por dolencia alguna. El sonido tampoco esta manipulado de ninguna manera.

El diagnóstico médico

La doctora Marina Blanco, neumóloga del Hospital Universitario de A Coruña, da su opinión como experta a falta de las pertinentes pruebas y reconocimiento de la paciente: "En mi opinión, al escuchar este tipo de sonido, lo más probable es que se trate de un edema a nivel de las cuerdas vocales".

Destacaba la doctora Blanco los desencadenantes más probables de la dolencia: "El tabaco, el alcohol, incluso el consumo de bebidas muy frías o de hielo".

La neumóloga proporcionaba un tratamiento personalizado de reposo teniendo en cuenta que se trata de "una profesional de la voz". Recomendaba a Terelu reposo de la voz al mismo tiempo que contraindicaba gritar o hablar en un tono elevado.

En caso de persistencia de los síntomas, la médico incluso barajaba la posibilidad de una intervención quirúrgica para reducir el tejido inflamado, una cordotomía.

