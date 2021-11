El portavoz de los 'sin techo' por el volcán de La Palma: "Señor presidente Pedro Sánchez no nos engañe"

Juan Morín es el líder de los 'sin techo' del volcán de Cumbre Vieja (La Palma). Señala que la incertidumbre mata a las personas que no saben qué van a hacer con ellos, qué ayudas les darán o cuándo en qué tiempo o si recuperarán sus fincas arrasadas por la lava. "Este es un desastre total, la ayuda no llega, la gente está desesperadísima y no sabemos qué hacer y como intervenir", lamenta este palmero nacido en Los Llanos.

Reconoce que salió esperanzado de su encuentro con el presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez pero ahora viendo cómo están llegando las ayudas se siente decepcionado: "Señor presidente no nos engañe y diga cosas que no va a cumplir, de lo que nos ha dicho la última vez a lo hablado ahora va a una diferencia enorme".

Explica Juan que hay afectados con inmuebles valorados en 300.000 euros que van a percibir 60.000 euros del seguro y 30.000 de la ayuda. "Muchas veces parece una limosna", destaca este afectado.

Juan y su mujer han perdido el plan de vida que habían pensado para esta etapa. Juntos decidieron hacer "una casita en el campo con todas las cositas", un plan que ahora tendrá que quedar en un segundo plano. "El drama es grande y es la primera vez que no veo a un palmero reírse", sostiene.

Puedes volver a ver la entrevista al portavoz de los 'sin techo' por el volcán en Espejo Público a través de Atresplayer.