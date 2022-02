La Policía investiga si el hombre que convivía con el cadáver de su padre en Móstoles le dejó morir

El caso se destapa cuando llega la comitiva judicial para desahuciar a José Manuel, este vecino de Móstoles (Madrid). Se personaron la Policía y Bomberos con una orden de desahucio porque esta persona vivía con su padre y llevaba varios meses adeudado. El vecino moroso se arroja al vacío por su terraza y cuando los agentes suben al domicilio descubren que lleva más de año y medio conviviendo con el cadáver de su padre con una habitación sellada.

Este vecino se separó en 2014 y se fue a vivir con su padre a esta localidad madrileña de Móstoles. Tras la caída de un tercer piso se encuentra ingresado en el hospital puerta de Hierro, estable aunque va a quedar con una invalidez permanente y ahora la Policía investiga cómo murió el padre.

Alberto Martín es el abogado de la exmujer de este hombre. Se sospecha que José Manuel no le quería pasar la pensión a su exmujer. "Ha sido tremendo descubrir que llevaba tanto tiempo viviendo de la pensión de su padre y que este ya había fallecido", señala.

Señala el letrado que ha quedado claro que no se avisó a ninguna funeraria y desconocen si el padre estuvo mal atendido y le faltó una atención médica y si se le había dejado morir o no. "Se calcula que ha estado un año y medio conviviendo con el cadáver de su padre". Cuando se le ha estabilizado ha comunicado que padecía amnesia y no se acordaba de nada. Asegura el letrado que este vecino no tiene ningún traumatismo que le impida recordar y lo tenía decidido de forma consciente y deliberada.