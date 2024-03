Polémica por el veto de un colegio religioso al día del padre, por las nuevas realidades: "Cortarlo de buenas a primeras es inexplicable"

La dirección del colegio concertado Escuelas Pías San Fernando, de Los Escolapios, ha vetado hacer regalos por el día del padre por primera vez en su historia. El centro, que se encuentra en Pozuelo de Alarcón, Madrid, ha argumentado su decisión diciendo que así se evita molestar a los niños huérfanos. También lo han hecho para ser "sensibles a las realidades de las familias".

"Ciertos valores"

Cada vez más colegios, públicos en su mayoría, que optan por no celebrar el 19 de marzo, pero no es tan habitual que esta tendencia se contagie a centros religiosos, como lo es este. Por eso, muchos padres de alumnos que van a esta escuela han mostrado su rechazo. Uno de ellos ha sido Carlos Lázaro, a quien le parece "menos entendible. Las familias que llevamos a los niños a estos colegios es por ciertos valores y cierta educación que está en los valores del colegio. Cortarlos de buenas a primeras es inexplicable".

Para expresar su desacuerdo, este padre ha promovido una recogida de firmas en una plataforma. Allí ha conseguido 355, "y físicamente unas 80". Pero el descontento también tiene otros motivos, como la poca antelación del comunicado, según dice Lázaro: "El aviso ha sido el 11 de marzo y con unas formas un tanto malas". Los progenitores de los chicos denunciaban que eso les ha dejado sin poder de reacción o tiempo para revertir la situación.

¿Encajan este tipo de tradiciones en sociedades con familias diversas?

En Espejo Público hemos querido conocer la opinión de otros padres. Unas opiniones que, en general, se han opuesto al colegio. "Si nos ponemos así, vamos a acabar eliminando todos los días", ha expresado un padre. "Al ser un colegio religioso esperas que celebren el día del padre de Jesús, que es San José, y que no lo celebren te choca un poco", ha argumentado otra madre.

Pero ha habido gente que estaba a favor, como una abuela que ha contado su historia: "Yo he sido una niña sin papá desde los dos años y he sufrido mucho por eso. Los demás niños hacían cosas para el día del padre y yo no podía. Al final acabé haciéndolas para mi tío".

La decisión del colegio es rotunda y no han pensado cambiarla, a pesar de la disconformidad de las familias. Este año, y quien sabe si los siguientes, los padres de los alumnos de Escuelas Pías San Fernando, se quedarán sin el tradicional regalo característico de este día. Lo que ha pasado a ser ahora una incertidumbre es si también será así el inminente Día de la Madre, que se celebrará el próximo 7 de abril.