La polémica del lobo, cabezas cortadas en Asturias

Actualmente los lobos tienen protección total por ley aunque ataquen a los animales de los ganaderos. Los ganaderos defienden que el lobo es una amenaza real, en algunas fincas los ataques de los lobos han matado a muchas de sus reses mientras están pastando. Pese a esto los ganaderos de la zona coinciden en que condenan la forma en que se ha reivindicado el control del lobo, no creen que dejar su cuerpo en la puerta del ayuntamiento ayude a su lucha.

En la comarca de Ponga, en Asturias, lo normal es encontrase vacas pastando en los prados o transitando por muchas carreteras secundarias para cruzar de finca a finca. La eterna lucha entre ganaderos y el lobo se recrudece tras los últimos acontecimientos. Uno de esos ganaderos en Marcos, que nos enseña el esqueleto de una de sus terneras tras ser atacada por los lobos, en otra bolsa del maletero nos enseña lo que ha quedado de una burra, apenas se ve una pezuña y un trozo de pata. Junto a los animales el ganadero ha guardado los excrementos del lobo como prueba para intentar cobrar ahora una indemnización por la muerte de los dos animales. Si aceptan su solicitud el seguro les puede llegar a pagar le podrían unos 280 euros por la ternera y por la burra muerta otros 150 euros. Marcos, nos explica, que por la zona ronda una manada de cuatro lobos desde diciembre que están matando a muchos animales. Sobre lo que ha ocurrido él no cree que sirva de nada arrojar las cabezas de los lobos delante del Ayuntamiento.

Miguel Ángel, otro de los ganaderos, también ha sufrido las consecuencias de los lobos. Nos enseña al foto de una de las terneras tras ser atacada. Perder un animal es una pérdida económica muy importante y lo que les paga el seguro, que hay que contratarlo y pagarlo también, no cubre los gastos de criarlos. Recorriendo el concejo vemos que es muy complicado encontrar a algún ganadero que defienda el lobo, los vecinos de la zona reconocen que los animalistas defienden a los lobos pero que a ellos lo que les da de comer es el ganado y si el lobo entrar y ataca a los animales es normal que la gente no quiera ver a los lobos por allí cerca. La lucha entre el derecho de los ganaderos y el derecho de los lobos a no ser cazados continúa.