Polémica Espejo Público: La contundente respuesta de la mujer de un camarero al hostelero que "no encuentra personal"

Después de las declaraciones del hostelero Eugenio Arias, el cual aseguraba en Espejo Público que "no encontraba camareros porque la gente no quiere trabajar", hemos podido hablar con varios hosteleros para conocer su situación y si comparten la opinión de Eugenio.

El marido de Dori es camarero y sufre depresión por no encontrar empleo. Dori explica que cuando su marido va a solicitar un empleo lo primero que le dicen es que tiene que llevar un currículum, en otros sitios "se lo tiran directamente a la papelera", en otros le dicen que tiene mucha experiencia y en otros "que con 54 años es mayor para trabajar".

"El señor de ayer que no diga que no encuentra profesionales de la hostelería porque no se ajusta a la realidad. No puede decir que los desempleados no quieren trabajar porque están a gusto en su casa con su paguita. Mi marido no tiene ninguna, en mi casa entran 451 euros que me dan a mi por ser mayor de 52 años y el Ingreso Mínimo Vital que le dan a mi marido es de 300 euros y con eso tengo que comer", explica.

"Yo le daba a él lo que entra en mi casa y a ver que hacía en un mes", señala refiriéndose a Eugenio. ¿Qué pasa que los de 54 años no tenemos derecho a trabajar, qué hacemos morirnos de hambre?, se pregunta.

Por otro lado, hemos podido hablar con Jorge Marichal, presidente del Consejo de Turismo y la Patronal Hotelera, el cual comenta que "siempre ha sido una tónica que en algunos momentos puntuales falte personal debido a la falta de encontrar viviendas". Explica son un sector que tienen un número alto de trabajadores y que los hoteles están 24 horas.

"Es verdad que a veces en la hotelería es difícil encontrar personal, pero esto sucede por las condiciones de mercado", apunta. Por último, comenta que tienen esperanza a pesar de la última ola del coronavirus, pero asegura que tienen incertidumbre por lo que pueda pasar en los próximos meses.