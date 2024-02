Pilar Vidal se rompe al hablar de su sobrepeso: "Esta es una lucha interna que llevo y he pedido ayuda"

Estamos acostumbrados a ver a una Pilar Vidal sonriente y bromista a la que le encanta reír y que lo hagan los demás. Sin embargo hablar sobre su peso es un tema que consigue entristecerla e incluso llegar a las lágrimas.

En una entrevista personal con su compañera Gema López, Pilar confesaba que los últimos años de su vida "no han sido cómodos". Y es que la periodista ha ganado peso debido a una medicación que se ha tenido que tomar. Ya está bien y afortunadamente no tiene que recurrir a esas pastillas pero no ha conseguido bajar al peso que le gustaría. En los últimos meses ha acudido al un endocrino en busca de consejo médico. El facultativo le recomendó Ozempic, un medicamento inyectable que ayuda a perder peso. Según le dijo el médico eso le rebajaría el apetito y le haría perder peso. Aunque sí ha perdido algunos kilos el resultado final no ha sido el que le gustaría y su figura no es la que ella esperaba.

Pilar reconoce que el tema del sobrepeso le está afectando en su día a día. "Es una lucha que llevo interna y he pedido ayuda. Me encuentro fuerte y quiero volver a ser la que yo era", reconoce. A Vidal no le importa emocionarse hasta las lágrimas: "He arreglado muchas cosas de mi vida y no quiero abandonar nada. Me estoy cuidando la salud mental pero la salud física también es muy importante", reconoce.

"Habría que valorar cómo es el día a día de Pilar Vidal"

El doctor Rafael Guzmán, autor del libro 'Tu cuerpo, tu hogar', se ha ofrecido a tratar a Pilar Vidal y encontrar la causa de su problema de sobrepeso. La ve preocupada por su salud y cree el doctos que esto le afecta a su esfera psicoemocional, "pero subyace una preocupación por su salud".

Guzmán no cree que esta sea una cuestión de ponerle una dieta. "Habría que hacerla una entrevista profunda y valorar cómo es su día a día. Cómo duerme, a qué hora se acuesta, la calidad del sueño, el ejercicio físico que hace o cuantas ingestas hace al día", señala.

Apunta el doctor que una vez que tenga hecha una idea de cómo es su vida lo importante es localizar "la causa primaria que la ha llevado a esta situación". No cree que esto se solucione con un fármaco: "la salud es multifactorial y no podemos jugar solo con un factor de la ecuación", destaca.

"Lo primero es descifrar los factores y atacar por todos los lados", ha concluido. El doctor se ha ofrecido a hacer un seguimiento a la periodista y a visitar el plató de Espejo Público para contar cómo transcurre el tratamiento.