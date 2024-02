Laura Fa critica a Pilar Vidal por su entrevista a Ágatha Ruiz de la Prada: "Es un mensaje 'gordofóbico'"

La periodista Laura Fa ha querido comentar la entrevista que le ha hecho Pilar Vidal a la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada en su podcast. En la charla De la Prada confesaba que no le gusta ir a cenar con chicas porque normalmente comes mucho y engordas. Señalaba que con los hombres habitualmente se bebe más pero que con las mujeres se come y ella prefiere quedarse en casa comiendo un yogur o una sopa en su habitación.

Pilar Vidal respondía extrañada diciendo: "¿Qué quieres que la expulse del podcast?, ¿que deje de hablarla? ¿que la flagelemos?", se preguntaba. Para Laura Fa se trata de un mensaje 'gordofóbico' y recuerda que "otros personajes ya han mantenido este mensaje" y se les ha criticado por ello. Es el caso de Carmen Lomana que mantuvo una airada discusión con Pilar Vidal en el programa al hablar de los problemas de salud que podía traer consigo el sobrepeso. En esa ocasión Vidal manifestó que Lomana la había llamado gorda y denunció públicamente sus palabras.

"Ágatha no es 'gordofóbica' y lo ha demostrado muchas veces"

La periodista Gema López ha respondido a Laura Fa: "Al final vas a quedarte a vivir sola, es la forma de pensar de Ágatha Ruiz de la Prada". Pilar Vidal cuenta Ágatha y ella son amigas desde hace tiempo y comen juntas a menudo. "No es 'gordofóbica' y lo ha demostrado en miles de ocasiones. A mí jamás me ha dicho nada que me haya sentado mal ni se lo ha dicho a nadie, si no no sería mi amiga".

"A ti te da rabia porque tu podcast no se hace viral", respondía Vidal a Laura Fa. "Si mi podcast tiene que hacerse viral porque alguien atenta contra los derechos de la gente, prefiero que no se haga", concluía.