Pilar Vidal revela su pasado en común con Pedro Sánchez: "Ya le veía ambiciones pero pensé que se quedarían a nivel local"

Pilar Vidal y Carmen Lomana todavía no han podido olvidar el acalorado debate que mantuvieron en Espejo Público. La periodista acusó a la empresaria de haberla llamado gorda en una reunión previa al directo. Lomana lo niega y se mantiene en su versión. "Yo jamás dije esa palabra. Nos dijeron que iba a haber un tema controvertido sobre la obesidad y dije que objetivamente tener exceso de grasa no es bueno", asegura. Apunta demás que pidió perdón a Vidal tras su comentario sobre el exceso de grasa y eso precisamente fue lo que afea la periodista. "No voy a perder ni un minuto desmintiendo mentiras. Tardó 2 horas en ponerse a llorar, hemos perdido una gran actriz", proseguía Lomana.

Pilar Vidal ha visitado el plató de Espejo Público. Asegura que cuando volvió a ver el programa se dio cuenta de que Lomana no solo la insultó, sino que se mantuvo en su discurso diciendo que pensaba que los kilos no le importaban. Mantiene además que sus lágrimas eran reales. Bromea diciendo que desde pequeña quería ser actriz y se ofrece a trabajar con Los Javis, siguiendo por Pedro Almodóvar y los hermanos Caballero. "Esos son mis 3 directores fetiche", señala.

Lomana VS Vidal: roces que vienen de lejos

Para entender el mal rollo que existe entre las dos mujeres tenemos que retrotraernos al robo que sufrió Lomana en su piso de Madrid. Contó que dos encapuchados entraron a su casa para robarle. Una versión que fue puesta en duda por Vidal, hecho que a Lomana le molestó mucho.

Asegura Vidal que no es que no se la creyera porque en la denuncia decía que habían intentado manipular un bombín, sino que cree que había agrandado el relato "para hacerlo muy peliculero". "Yo critiqué eso, no que no la robasen", afirma.

El pasado en común de Pilar Vidal y Pedro Sánchez

Pilar Vidal ha contado el pasado en común que la une con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Cuenta que cuando Pedro Sánchez era concejal en Madrid hicieron un curso de cómo hablar en público juntos. Reconoce que se le veían ambiciones pero creía "que se quedaría a nivel local".

El curso se llevó a cabo en el distrito de Fuencarral El Pardo. Ambos coincidieron en una agencia de comunicación y acudieron a este curso que duraba 4 sábados. Cuenta que se volvieron a encontrar en la radio años después porque él fue colaborador en un programa que tenía Ramón García y pasó algunas tardes con él.