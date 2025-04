Pilar Vidal y Laura Fa, tensión al abordar la reacción de Isabel Preysler a la muerte del escritor Mario Vargas Llosa: "Te la voy a devolver"

Mario Vargas Llosa ha fallecido a los 89 años de edad. El escritor peruano había sufrido un deterioro considerable de salud en los últimos años y este domingo, en su casa de Lima, se apagaba la luz del autor de novelas icónicas como 'La Fiesta del Chivo', 'La ciudad y los Perros', o 'Conversación en la catedral'.

Desde el año 2015 hasta las Navidades de 2022, Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa mantuvieron una relación sentimental. Un romance en la tercera edad que según la periodista Pilar Vidal: "Había quedado claro que esta es una historia pasada".

"Silencio, el silencio"

Muchos se han preguntado cómo habrá sentado la noticia de la muerte del escritor a Isabel Preysler. Pilar no entraba a valorar el impacto que la pérdida de Vargas Llosa puede tener en la aristócrata filipina, y explicaba que su reacción será a todas luces la de guardar silencio: "No es la viuda, no es su pareja. Yo creo que hoy es el día de su familia, de Patricia, su viuda".

"No tenían ningún tipo de relación", añadía Pilar.

"Tarde o temprano hablará (…) Ha hablado de todos", decía la también periodista Laura Fa, respecto a que Preysler ha hablado públicamente de sus exparejas. Sin embargo Pilar Vidal argumentaba la que sería una diferencia fundamental entre sus anteriores parejas y el escritor peruano: "Con los tres se había casado, con los tres tiene hijos en común (...) Mario no forma parte de su familia".

Diferentes estilos

Miquel Valls preguntaba si pensaban Pilar y Laura, que tenían estilos de información diferentes. Las dos lo afirmaban con rotundidad y llegaba el momento tenso.

Laura no se mordía la lengua y decía lo siguiente: "Ella (Pilar) es de sembrar, más de ser pelota con los personajes, entonces de vez en cuando le dan algo, y yo soy más guerrillera. Yo tengo que rascar de otra manera".

La también periodista Gema López hacía de abogada de Pilar: "Te la voy a devolver".

Gema aparentemente hacía alusión al estilo de Laura: "Muchas veces la gente no tiene información y es más fácil criticar, para hacer ruido, que informar".

"No será mi caso", respondía reiteradamente Laura.

Pilar Vidal por su parte respondía y al mismo tiempo retaba a su compañera: "Se refiere a mí como si me dieran migajas. Si quieres un día cogemos una báscula y ponemos las informaciones que tienes tú y las que tengo yo".

