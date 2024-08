Pilar Vidal explica cómo pagan Carlo Costanzia y Alejandra Rubio sus vacaciones: "Han sacado un buen dinero"

Carlo Constanzia se sinceró hace unos días y reconoció que no llega a fin de mes. Y Alejandra Rubio en estos momentos ya no está trabajando, al menos en la televisión. Sin embargo, en lo que llevamos de verano, la pareja se ha ido de vacaciones a Málaga, Sevilla, Pedraza (Segovia), El Rompido (Huelva), A Coruña e Ibiza. Seis destinos diferentes, nada más y nada menos.

Entonces, ¿de dónde sacan el dinero? A muchos no les salen las cuentas. Pero Pilar Vidal tiene las respuestas.

"El único viaje que yo sé que han pagado es del yate de Ibiza", ha confesado la colaboradora de Espejo Público este lunes. Ha explicado que a El Rompido viajaron por un intercambio publicitario. "Fueron a un hotel muy chulo que ella promociona" en redes sociales, ha explicado. Y que a Málaga "van gratis porque es su casa familiar" y salen "con la familia", ha dicho Vidal, dando a entender que allí la pareja no asume ningún gasto.

¿Cómo pagaron el viaje de Ibiza?

La pareja veraneó en un barco que cuesta 2.000 euros diarios. Pilar Vidal ha explicado que se lo han podido permitir porque se fueron justo después de publicar la exclusiva del embarazo, una exclusiva por "han sacado un buen dinero".

Además, asegura que en esa familia no hablan "ni de política ni de dinero" porque "no les beneficia" y que cuando reconocen que no llegan a fin de mes "lloran antes de tiempo".

"No les falta el dinero", ha explicado. "Él lleva todo el invierno sentado en platós y Alejandra ha trabajado mucho", ha añadido. Sobre esta última asegura que ha llegado a tener "no hace mucho" por lo menos tres trabajos: "El de la noche, el de la televisión, el de las redes sociales...".

Con esto, la colaboradora del problema ha querido decir que "no están mal de dinero". "Y decir eso cuando estás bien, no es bueno", ha zanjado.

Su historia de amor

El pasado mes de junio, tan solo después de cinco meses de relación, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anunciaron que están esperando un hijo. La hija de Terelu Campos comunicaba en una exclusiva que estaba embarazada de tres meses.

Su historia de amor comenzaba a principios de febrero y no tardó en salir a la luz, generando una gran expectación mediática. Alejandra frecuentaba la casa de Carlo y las guardias por parte de la prensa eran constantes.

A finales de marzo eran pillados bañándose en ropa interior en una playa de Málaga y, dos meses más tarde, salió a la luz la noticia de su embarazo.

Sigue toda la actualidad en el canal de WhatsApp de Antena 3 Noticias y no te pierdas la última hora de antena3noticias.com