María José Suárez piensa en demandar a Escassi: "Qué tío más malo. La relación no estaba rota"

Que el jinete Álvaro Muñoz Escassi y la modelo y presentadora María José Suárez han tenido una ruptura tormentosa ya casi no es noticia, pero sí lo serían las turbulencias que no dejan de aparecer.

En los últimos días se conocía la identidad de la amante de Escassi, que habría sido el principal motivo de que la relación amorosa que mantenían llegara a su fin.

¿Advertencia o extorsión?

Este mismo martes, unas declaraciones de la actriz y también presentadora de televisión, Sonia Ferrer, alarmaban a los presentes en el plató del Espejo Público. Una supuesta advertencia del jinete en la que se insinuaba la posible difusión de unas imágenes íntimas hacía que la presentadora del programa, Susanna Griso expresara la palabra 'extorsión'.

Demanda en camino

A parte de esos hechos, después de sus separación Escassi habría realizado unas declaraciones sobre su ya expareja, que no habrían sido, ni mucho menos, del agrado de María José.

Por esa razón María José Suárez estaría barajando muy seriamente emprender medidas legales contra Álvaro Muñoz Escassi. La modelo, que fuera Miss España en 1996, consideraría que las referencias del jinete a su vida privada en un programa de televisión, y afirmar que mantenían una 'relación abierta', representarían un atentado contra su honor.

Difusión de imágenes

Se especula con que las imágenes de las que se ha hablado pudieran encontrarse en manos de una tercera persona. Esa persona las habría visto el contenido 'subido de tono', se las habría mandado a María José para que ésta conociera. Esos hechos también serían constitutivos de delito, siempre y cuando las imágenes fueran tomadas o se difundieran sin el consentimiento de las personas implicadas.

Declaraciones exclusivas

Compañeros de la prensa encontraban a María José, pero ella rehusaba hacer ningún tipo de declaraciones más allá de "no quiero hablar". Sin embargó este miércoles aparecían unas declaraciones que sí habría hecho a una conocida revista. En ellas, la presentadora sí compartía sus emociones: "Estoy dolida por las declaraciones de Álvaro, en las que dice que ha tenido una relación abierta".

"Estoy alucinando con todo esto, no quiero volver a verle ni en pintura"

María José también negaba ser conocedora ni estar de acuerdo en mantener "ningún tipo de relación abierta", así que parece que Álvaro 'abriría' sus relaciones amorosas unilateralmente y en secreto.

Por la entrevista que concedía la modelo podría suponerse que no conocía ni una cuarta parte de la persona con la que ha estado: "Me siento engañada, dolida, y no reconozco a la persona con la que he estado tres años maravillosos de mi vida".

María José por último sentenciaba: "Qué tío más malo. La relación no estaba rota por mucho que se empeñe él en decir lo contrario".